Концерт Михаила Шелега в Нижнем Тагиле

«Впечатления от концерта хорошие. Весь вечер Михаил рассказывал байки изжизни, о своих увлечениях: о написанной им книге про Аркадия Северного,о коллекции старинных фотографий посещаемых городов», - поделиласьИрина.

Не обошлось на концерте без общения с залом, песен «на заказ».«Исполнитель отвечал на вопросы из записок и даже пел песни «на заказ».Под занавес на бис был исполнен хит «За глаза твои карие», исполняемая,по словам артиста, в качестве визитной карточки. И как десерт –фото-автограф сессия», - рассказала Ирина TagilCity.ru.