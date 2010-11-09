Концерт Михаила Шелега в Нижнем Тагиле
9 ноября 2010, 16:10Общество
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3 ноября в ДК Окунева прошел концерт Михаила Шелега. Перед концертом www.TagilCity.ru провел конкурс среди активных посетителей портала. Победительница конкурса Ирина Тим рассказала о своих впечатлениях.
«Впечатления от концерта хорошие. Весь вечер Михаил рассказывал байки изжизни, о своих увлечениях: о написанной им книге про Аркадия Северного,о коллекции старинных фотографий посещаемых городов», - поделиласьИрина.
Не обошлось на концерте без общения с залом, песен «на заказ».«Исполнитель отвечал на вопросы из записок и даже пел песни «на заказ».Под занавес на бис был исполнен хит «За глаза твои карие», исполняемая,по словам артиста, в качестве визитной карточки. И как десерт –фото-автограф сессия», - рассказала Ирина TagilCity.ru.
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