Мобильных операторов хотят обязать отключать украденные телефоны

Как рассказал «РБК daily» председатель Мосгордумы Владимир Платонов, в основу законопроекта положена идентификация мобильников по уникальному серийному номеру IMEI. «Мы заинтересованы в том, чтобы создать такую систему, при которой преступления невыгодно было бы совершать», - подчеркивает спикер московского парламента. «РБК daily» отмечает, что с прошлого года аналогичный закон действует на Украине, в России же подобные проекты до сих пор не находили поддержки у чиновников и участников рынка. Два года назад аналогичный законопроект в Госдуму вносился Госсоветом Татарстана. Тогда крупнейшие операторы выступили против этой инициативы, назвав ее слишком затратной. «Один из самых болезненных вопросов - наличие дешевых копий мобильников, которые имеют одинаковый идентификатор IMEI», - считает председатель Ассоциации региональных операторов России Юрий Домбровский.