Новые свердловские дороги будут платными

Однако платными, в первую очередь станут строящиеся дороги, заявил сегодня АПИ глава областного кабмина Анатолий Гредин. «Мы ведем переговоры с бизнесом о строительстве новых участков дорог и последующего их перевода на платную основу. Но это не означает, что будет только платная дорога, параллельно в то или иное направление будет идти и бесплатная дорога», - отметил Гредин. Областной премьер не смог уточнить, какие именно новые участки дорог могут стать платными, объяснив это тем, что как только такая информация становится доступной общественности, участки земли в этих направлениях резко возрастают в цене. При этом Анатолий Гредин заверил, что дороги в таких направлениях, как Екатеринбург-Кольцово, Екатеринбург-Нижний Тагил, Екатеринбург-Тюмень и Екатернибург-Асбест, точно останутся бесплатными.