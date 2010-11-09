Пенсионный фонд пригрозил перекрыть должникам выезд за границу
9 ноября 2010, 17:48ОбществоАнка
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Пенсионный фонд России попросил самозанятое население страны до 31 декабря оплатить страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование.
В противном случае ПФР пообещал наказывать должников. Как пишет газета «Время новостей», фонд будет препятствовать их выезду за границу. На сайте ПФР поясняется, что под категорию «самозанятого населения» попадают индивидуальные предприниматели, главы и члены фермерских хозяйств, адвокаты, а также частные нотариусы. В пенсионном фонде России страховой взнос для этой категории граждан составляет 10392 рубля. ПФР напоминает, что начисленные, но не уплаченные страховые взносы признаются недоимкой.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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