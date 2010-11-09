Сегодня открылся роддом МУЗ «ЦГБ№1»

С 18 октября здесь продолжались мероприятия по дезинфекции и генеральнойуборке помещений.Всю нагрузку по приему рожениц и беременных женщин на этот период взялна себя перинатальный центр ММУ «Демидовская центральная городскаябольница». В среднем за сутки здесь проходило до 20 родов, сообщаетуправление здравоохранения Нижнего Тагила.

По санитарным нормам, родильный дом должен проходить такназываемую «помывку» не реже двух раз в год. Первый роддом не мог этогосделать почти три года в связи с реконструкцией перинатального центраДемидовской больницы. Тогда 1-й и 4-й родильные дома работали с большойнагрузкой.С вводом в строй современного перинатального центра первый роддомполучил возможность закрыться на «помывку».