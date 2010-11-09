Школьника, пострадавшего на экстремальном аттракционе, скоро выпишут

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе екатеринбургского управления здравоохранения, через две недели врачи собираются выписать его домой. Напомним, 12-тилетний тагильчанин пострадал во время похода на Медведь-Камень. Во время аттракциона Русская катушка, организованного инструкторами тагильской фирмы «Мир приключений», школьник на большой скорости врезался в дерево.