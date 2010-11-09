В ноябре в Свердловской области возможны землетрясения
9 ноября 2010, 08:06ОбществоОльга
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В Свердловской области в ноябре 2010 года ожидаются подземные толчки.
Как говорится в распространённом 8 ноября Главным управлением МЧС Россиипо области прогнозе опасных природных явлений и чрезвычайных ситуацийна ноябрь, возможно возникновение горно-тектонических ударов наСеверо-Уральском бокситовом руднике и на шахте «Естюнинская» насеверо-западной окраине Нижнего Тагила,передает корреспондент ИА REGNUM Новости.
Геодинамические и сейсмические явления на этих рудниках могут вызватьповреждения в шахтах, сейсмические колебания в городах Североуральск иНижний Тагил, а также в посёлках Калья, Третий Северный иПокровск-Уральский.
Кроме того, в ноябре ожидаются увеличение чрезвычайных ситуаций,связанных с обледенением дорог, и рост числа пожаров в жилых домах.
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