Включать ближний свет фар в городах обяжут водителей с 20-го ноября

В этот день вступят в силу соответствующие поправки к правилам дорожного движения. По словам представителей ГИБДД, введение этой нормы вызвано в первую очередь соображениями безопасности. Машины с включенными фарами заметнее на дороге для всех участников дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях.