Включать ближний свет фар в городах обяжут водителей с 20-го ноября
9 ноября 2010, 18:01ОбществоАнка
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Включать ближний свет фар в городах обяжут водителей с 20-го ноября
В этот день вступят в силу соответствующие поправки к правилам дорожного движения. По словам представителей ГИБДД, введение этой нормы вызвано в первую очередь соображениями безопасности. Машины с включенными фарами заметнее на дороге для всех участников дорожного движения, особенно при неблагоприятных погодных условиях.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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