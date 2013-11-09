У школы-интерната в Нижнем Тагиле, где отравились дети, будет новое руководство

Вчера стало известно, что директор этого учебного заведения уволена с занимаемой должности. Вместе с ней пост покинет и замдиректора по административно-хозяйственной работе, который отвечал за санитарное хозяйство учреждения.

Кроме того, в ходе разбирательств выяснилось, что в адрес администрации школы-интерната №15 прокуратура ранее уже выносила предписания о неправильной организации питания, а работой столовой не был удовлетворен даже уполномоченный по защите прав детей в Свердловской области Игорь Мороков.

Замечания так и не были устранены. Поэтому было принято решение об увольнении директора отметила Валентина Баженова, начальник отдела охраны прав детей областного Минобразования.

По словам замруководителя областного Управления Роспотребнадзора Андрея Юровских, с 1988 года заболеваемость общими кишечными инфекциями в Свердловской области повысилась. За девять месяцев текущего года в Свердловской области выявлено 23,8 тысяч случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями, что на 12% выше среднемноголетних данных.

При этом, если в 80-90 годы превалировали бактериальные кишечные инфекции, то сегодня мы видим превалирование вирусных кишечных инфекций. То есть изменилась этиологическая структура заболеваемости подчеркнул Юровских, передает издание ИТАР-ТАСС.

В целом, как утверждает статистика, под натиском антибиотиков бактерии утратили позиции. Правда, это стало причиной наступления вирусов, от которых надежных вакцин и препаратов не существует. Даже если взять популярные противовирусные лекарства и прочитать инструкции к препаратам, то можно увидеть, что они скорее укрепляют иммунитет, а не уничтожают сам вирус.