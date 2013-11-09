В Нижнем Тагиле пройдут Дни малого и среднего бизнеса

15 ноября в 12 часов в холле Общественно-политического центра состоится официальное открытие IX специализированной выставки-ярмарки «Предприниматели – родному городу». В ней примут участие более 40 предприятий и индивидуальных предпринимателей. На выставке будут представлены различные товары и услуги, производимые субъектами малого и среднего бизнеса Нижнего Тагила, а также услуги для бизнеса, в том числе и структуры поддержки предпринимательства. Посетить выставку могут все желающие.

В рамках Дней малого и среднего бизнеса будут организованы семинары и консультации для предпринимателей об изменениях в гражданском законодательстве, мастер-класс с элементами бизнес-тренинга, презентация программ Уральского института подготовки кадров «21 век», презентация новых возможностей портала малого и среднего предпринимательства Нижнего Тагила. Также запланированы награждение победителей конкурса «Лучшие тагильские продукты питания» и участников сувенирного ряда IX выставки вооружения, военной техники и боеприпасов.

Как сообщили сайту ntagil.org в управлении промышленной политики и развития предпринимательства Администрации города, на сегодняшний день в Нижнем Тагиле во всех отраслях экономики города работает 3 290 малых и средних предприятий, 7 960 индивидуальных предпринимателей. Всего в предпринимательской сфере трудятся более 46 тысяч человек или почти четверть занятых в экономике города.