250 тысяч рублей заплатит женщина из Березовского за прописку 468 иностранцев

За 8 месяцев подсудимая зарегистрировала у себя в дачном доме СНТ № 20 в пос. Монетный – 175 человек, в квартире по ул. Первомайский поселок – 122 иностранных граждан и в квартире по ул. Гагарина – 171 иностранца.

Эти факты были выявлены прокуратурой по итогам проведенной проверки в феврале 2018 года. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования выяснилось, что граждане среднеазиатских республик по адресам регистрации не проживают. Дом в садовом товариществе пустует, а квартиры жительница Березовского использует для собственных нужд.