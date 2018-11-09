250 тысяч рублей заплатит женщина из Березовского за прописку 468 иностранцев
Суд признал виновной жительницу города Березовского в фиктивной постановке на регистрационный учет иностранных граждан и назначил штраф в размере 250 тысяч рублей.
За 8 месяцев подсудимая зарегистрировала у себя в дачном доме СНТ № 20 в пос. Монетный – 175 человек, в квартире по ул. Первомайский поселок – 122 иностранных граждан и в квартире по ул. Гагарина – 171 иностранца.
Эти факты были выявлены прокуратурой по итогам проведенной проверки в феврале 2018 года. Было возбуждено уголовное дело.
В ходе расследования выяснилось, что граждане среднеазиатских республик по адресам регистрации не проживают. Дом в садовом товариществе пустует, а квартиры жительница Березовского использует для собственных нужд.
Подсудимая свою вину в предъявленном обвинении отрицала, но мировой суд Березовского признал ее виновной по ст. 322.3 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.