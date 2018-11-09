46 млрд рублей будут направлены на развитие общественной сферы в Свердловской области
Сегодня, 08:00ОбществоФото: pixabay.com
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Социальная сфера обслуживания населения Свердловской области станет одной из приоритетных для выделения из областного бюджета. В 2019 году туда планируется направить 46 млрд рублей.
При планировании бюджета Свердловской области на 2019 год в социальную сферу будет заложено на 1,3 млрд рублей больше, чем за уходящий финансовый год. Общая сумма инвестиции составит 46 млрд.
Ежегодно объем расходов по государственным социальным обязательствам увеличивается, повышается уровень социальной защищённости граждан и, как следствие, качество жизни жителей Свердловской области,рассказал министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.
Наравне с общественной сферой приоритетными направлениями станут господдержка некоммерческих организаций, а также реализация программ «Старшее поколение» и «Доступная среда», сообщает «ЕТВ».
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