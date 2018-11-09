Анестезиолог из Камышлова проткнула пищевод пациентки во время плановой операции

Следствие установило, что 46-летняя жительница Камышлова, работающая анестезиологом-реаниматологом, выполняя плановую операцию в апреле 2017 года, нанесла тяжкий вред здоровью пациентки. Нарушив правила медицинской манипуляции, обвиняемая допустила сквозное повреждение стенки пищевода пострадавшей.

В процессе расследования были допрошены свидетели, изучена медицинская документация и проведена судебно-медицинская экспертиза, в результате которой была доказана связь между проведением интубации трахеи и повреждением пищевода.