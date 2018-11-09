Анестезиолог из Камышлова проткнула пищевод пациентки во время плановой операции
Сегодня, 20:12ОбществоФото: maxpixel.net
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Камышлове 46-летнюю женщину анестезиолога обвиняют в том, что она проткнула стенку пищевода пациентки во время плановой операции.
Следствие установило, что 46-летняя жительница Камышлова, работающая анестезиологом-реаниматологом, выполняя плановую операцию в апреле 2017 года, нанесла тяжкий вред здоровью пациентки. Нарушив правила медицинской манипуляции, обвиняемая допустила сквозное повреждение стенки пищевода пострадавшей.
В процессе расследования были допрошены свидетели, изучена медицинская документация и проведена судебно-медицинская экспертиза, в результате которой была доказана связь между проведением интубации трахеи и повреждением пищевода.
Следственное управление СК РФ Свердловской области сообщает, что утвержденное обвинительное обвинение с уголовным делом были переданы на рассмотрение в суд.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей