Благоустройство дворов в Нижнем Тагиле подходит к концу

Во всех районах Нижнего Тагила подошли к концу работы по благоустройству дворов. Все запланированные асфальтовые и земляные работы сделаны в срок.

В ноябре уже состоялась передача дворов жителям на ул. Газетная-Мира и ул. Первомайская-Серова, сообщил глава Ленинского района Геннадий Мальцев.

9 Три благоустроенных двора были торжественно открыты в Нижнем Тагиле Фото В Нижнем Тагиле 2 ноября были торжественно открыты благоустроенные дворы на улицах Газетная, Первомайская и Попова.

В Тагилстроевском районе праздник по случаю открытия прошел во дворе дома №19 на улице Попова.

В прошлую пятницу мы провели небольшое мероприятие по адресу Попова, 19 совместно с Управлением культуры и Дворцом национальных культур. Жители поблагодарили за то, что сделано. А мы пожелали им сохранить этот двор,рассказал глава Тагилстроевского района Денис Парамонов.

В отремонтированных дворах остается лишь установить малые архитектурные формы. Это скамейки, урны, детские горки, качели и другие объекты. Озеленение территории запланировано на весну следующего года.

1 Благоустройство дворов на ВМЗ в Нижнем Тагиле выходит на финишную прямую Фото В Нижнем Тагиле завершаются работы по благоустройству дворов на ВМЗ. Основной массив работ выполнен, подрядчику остается установить детские и спортивные площадки.