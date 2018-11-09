Более 25 тысяч кв. м тротуаров будет отремонтировано в Нижнем Тагиле в 2018 году

В 2019 году по муниципальной программе, рассчитанной на пять лет, намечен ремонт еще 10 объектов общей площадью более 28 тысяч кв. м. В Ленинском районе – это тротуары на улицах Краснознаменная и Учительская. В Тагилстроевском – вдоль улицы Перова от улицы Балакинской до Ульяновской и по нечетной стороне Балакинской от улицы Вишневая до Лермонтова.