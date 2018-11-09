Более 25 тысяч кв. м тротуаров будет отремонтировано в Нижнем Тагиле в 2018 году
В 2018 году в рамках муниципальной программы по реконструкции пешеходных дорожек будут отремонтированы 17 объектов общей площадью более 25 тысяч кв. метров.
На сегодняшний день ремонтные работы ведутся на улице Красноармейской. В течение нескольких дней МУП «Тагилдорстрой», выступающий в качестве подрядчика, должен завершить покрытие дорожек асфальтобетоном, монтаж бордюров и обустройство газонов.
В 2019 году по муниципальной программе, рассчитанной на пять лет, намечен ремонт еще 10 объектов общей площадью более 28 тысяч кв. м. В Ленинском районе – это тротуары на улицах Краснознаменная и Учительская. В Тагилстроевском – вдоль улицы Перова от улицы Балакинской до Ульяновской и по нечетной стороне Балакинской от улицы Вишневая до Лермонтова.
В Дзержинском районе обустроят пешеходные дорожки вокруг школы № 87, вдоль улицы Калинина по нечетной стороне от улицы Авангардной до Круговой, а также тротуар, ведущий к пешеходному переходу на улице Охотникова, а также еще ряд участков на улицах Юности и проспекте Вагоностроителей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.