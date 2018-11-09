Екатеринбуржец заплатит 50 тысяч за продажу БАДа для потенции с запрещенным составом

В одном из магазинов Екатеринбурга сотрудники Роспотребнадзора изъяли партию биологически активных добавок из Китая «Саймы капсулы», которые предназначаются для стимуляции потенции. Согласно заключению, в составе капсул были обнаружены запрещенные для использования в БАД вещества – варденафила и тадалафила. Они могут назначаться только по рекомендации врача. Эти составляющие добавок не указаны в информации на этикетке товара, что свидетельствует о фальсификации биологически активной добавки.