Екатеринбуржец заплатит 50 тысяч за продажу БАДа для потенции с запрещенным составом
Сегодня, 15:20ОбществоФото: maxpixel.net
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В Екатеринбурге владельцу магазина, продававшего биологически активные добавки для потенции, в составе которых обнаружены запрещенные вещества, назначен штраф 50 тысяч рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
В одном из магазинов Екатеринбурга сотрудники Роспотребнадзора изъяли партию биологически активных добавок из Китая «Саймы капсулы», которые предназначаются для стимуляции потенции. Согласно заключению, в составе капсул были обнаружены запрещенные для использования в БАД вещества – варденафила и тадалафила. Они могут назначаться только по рекомендации врача. Эти составляющие добавок не указаны в информации на этикетке товара, что свидетельствует о фальсификации биологически активной добавки.
В отношении владельца магазина составлен протокол об административном правонарушении, ему назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает Znak.com.
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