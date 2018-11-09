Евгений Куйвашев и министр транспорта приглашены на открытие улиц в Нижнем Тагиле

16 ноября планируется открыть движение по улицам Быкова и Максима Горького, на которых с осени 2017 года проходил капитальный ремонт. Ранее эти улицы были вымощены брущаткой, бордюры и тротуары в некоторых местах отсутствовали.

На улице Быкова прошла полная замена трамвайной сети. Абсолютно полностью были заменены трамвайные пути, была выемка грунта, засыпан новый грунт. Шпальная решетка, рельсы, контактная сеть – все новое. Сейчас ведется регулировка контактного провода. И, соответственно, начнется самое серьезное мероприятие – это обкатка трамвайных путей,сообщил редакции TagilCity.ru начальник МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.

Также на обеих улицах уложено новое асфальтовое полотно, заменены бордюры и поребрики, отремонтирован тротуар для пешеходов.

Осенние дорожные работы не должны сказаться на качестве покрытия. В течение уже нескольких лет для укладки асфальта в Нижнем Тагиле применяются смеси со специальными добавками, которые позволяют проводить работы даже при минусовой температуре воздуха, рассказал начальник Управления городского хозяйства Владимир Юрченко.

Мы получаем новую технику, новые асфальтоукладчики, катки и специальные добавки, которые входят в асфальтобетонную смесь и позволяют укладывать асфальт в любую погоду, включая даже мороз до -15 градусов,подчеркнул Владимир Юрченко.

Также, по его словам, Управление городского хозяйства контролирует те участки ремонтных дорог, на которые поступали жалобы, что асфальт укладывается на воду и грязь. В случае выявления брака подрядчик будет обязан переделать работу.

По мнению главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, реконструкция улиц оживит район ВМЗ. Также мэр упомянул, что контракт на выполнение работ был заключен с подрядчиком на четыре года, а выполнен за два.