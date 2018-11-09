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Многоквартирный дом на ул. Боровая в Нижнем Тагиле признан аварийным и будет снесен
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Многоквартирный дом на ул. Боровая в Нижнем Тагиле признан аварийным и будет снесен

Сегодня, 13:58ОбществоФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
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