Многоквартирный дом на ул. Боровая в Нижнем Тагиле признан аварийным и будет снесен

В ходе проверки установлено, что фасад, кровля и внутренние конструктивные элементы строения существенно разрушены. Аварийное состояние некоторых конструкций создает угрозу жизни и здоровью проживающих там граждан.

Ранее жильцы дома обращались в администрацию Нижнего Тагила с заявлением о признании его аварийным, однако оценка технического состояния дома проведена не была.

Прокуратура Дзержинского района после проведения технического обследования признала дом на улице Боровая, 37 аварийным и подлежащим сносу. Восстановление жилищных прав граждан находится на контроле ведомства.