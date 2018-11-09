Начальник ОМВД Первоуральска назвал причиной своего ареста взятку 6-летней давности

9 октября в Октябрьском районном суде Екатеринбурга проходит слушание по делу начальника ОМВД Первоуральска полковника Олега Грехова. Перед заседанием в интервью Е1.ru Грехов заявил, что его подозревают в получении взятки 6 лет назад.

Начальник полиции сообщил, что сотрудничает со следствием и никуда не бегает. По словам Грехова, он не совершил ничего постыдного, и то, в чем его обвиняют, ни что иное как наговор.

После начала заседания было объявлено, что оно будет носить закрытый характер, поскольку могут оглашаться персональные данные и факты, являющиеся тайной следствия.