Начальник ОМВД Первоуральска назвал причиной своего ареста взятку 6-летней давности
Сегодня, 14:05ОбществоФото: е1.ru
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Начальник ОМВД Первоуральска в интервью журналистам сообщил, что причиной его задержания стала взятка, которую он якобы получил 6 лет назад.
Сюжеты: Екатеринбург
9 октября в Октябрьском районном суде Екатеринбурга проходит слушание по делу начальника ОМВД Первоуральска полковника Олега Грехова. Перед заседанием в интервью Е1.ru Грехов заявил, что его подозревают в получении взятки 6 лет назад.
Начальник полиции сообщил, что сотрудничает со следствием и никуда не бегает. По словам Грехова, он не совершил ничего постыдного, и то, в чем его обвиняют, ни что иное как наговор.
После начала заседания было объявлено, что оно будет носить закрытый характер, поскольку могут оглашаться персональные данные и факты, являющиеся тайной следствия.
Олег Грехов был задержан 7 ноября возле своего дома. Ему предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ.
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