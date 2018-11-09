Останки младенцев обнаружены на территории монастыря в Екатеринбурге
Сегодня, 10:23ОбществоФото: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
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На территории Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге в ходе археологических раскопок найден древний склеп, в котором находились останки младенцев.
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Могильная яма, раскопанная археологами, представляла собой разрушенный кирпичный склеп размером примерно 0,9 на 1,2 метра. На дне склепа лежали два деревянных гроба с человеческими останками. Эксперты установили, что это были дети, умершие в возрасте 5 месяцев — 1 года.
По сохранившимся архивным документам известно, что земля возле монастыря с конца 1770-х по 1814 использовалась под кладбище. В советские времена оно было уничтожено, а в 1932 году сожжены монастырские документы, касающиеся захоронений.
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Во время раскопок 2002–2012 годов археологи нашли около 400 захоронений среди которых были монахини и священнослужители. Теперь к найденным останкам присоединились новые, сообщает E1.ru.
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