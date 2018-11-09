Останки младенцев обнаружены на территории монастыря в Екатеринбурге

Могильная яма, раскопанная археологами, представляла собой разрушенный кирпичный склеп размером примерно 0,9 на 1,2 метра. На дне склепа лежали два деревянных гроба с человеческими останками. Эксперты установили, что это были дети, умершие в возрасте 5 месяцев — 1 года.

По сохранившимся архивным документам известно, что земля возле монастыря с конца 1770-х по 1814 использовалась под кладбище. В советские времена оно было уничтожено, а в 1932 году сожжены монастырские документы, касающиеся захоронений.