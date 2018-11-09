Письмо немецких военнопленных было обнаружено во время ремонта ДК Дегтярска

Послание от военнопленных из Германии, обнаруженное в крыше Дворца культуры Дегтярска, датировано 10 февраля 1952 года. На тетрадном листе можно разобрать слова на немецком и русском языках.

Лесные работы… Дания… делали три немецкие военнопленные… котори задержали Московские мерзавцы… Бироваки Паул, Яков Волф Ерин, Брае Рудолф… 10.02.1952, смогла прочитать в письме заместитель начальника управления культуры Дегтярска Лариса Колмогорцева.

После Великой Отечественной войны в Дегтярске Свердловской области были созданы два лагеря военнопленных. В начале 50-х годов к строительству Дворца культуры привлекали немецких пленных. Существует информация, что был организован заговор – взорвать дворец, но он был вовремя раскрыт.