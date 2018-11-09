Работы по ремонту школы №55 в Нижнем Тагиле проходят в плановом режиме
Сегодня, 12:14ОбществоАнна ГригорьеваФото: Официальный сайт школы №55
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Ремонт школы №55 в Нижнем Тагиле проходит по плану, без нарушения сроков.
Сюжеты: Нижний Тагил
Все ремонтные работы в школе №55 ведутся в штатном режиме. С 15 ноября планируется начать малярные работы в кабинетах на третьем этаже. Постепенно каждый класс, по мере выполнения ремонтных работ, будет обратно заполняться мебелью.
Учебный процесс в школе начнется с 1 декабря, рассказал начальник Управления городским хозяйством Владимир Юрченко.
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