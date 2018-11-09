«Распродажа по-черному»

Только с 1 по 30 ноября грандиозные скидки до 50% на бытовую технику и электронику. Приобретайте то, что вы давно хотели, по низким ценам.

В акции участвуют как новинки, так и популярные модели от мировых производителей бытовой техники и электроники.

Незаменимый помощник для охлаждения напитков и сохранения свежести продуктов холодильник NORD FRB 739 032 в дни акции можно приобрести всего за 16 990 р., экономия составит 5 000 рублей.

LED Телевизор HYUNDAI H-LED 32 R 401 WS2 с диагональю 801см, с красочной картинкой и мощным звуком может стать вашим всего за 10 990 р.

На время акции в «НОРД» стоимость пылесоса Samsung SC 4140 снижена на 1000 рублей и составит 3 899 р.

Эти и еще множество других товаров по самым выгодным ценам ждут вас в магазинах «НОРД».

Весь ноябрь в НОРДе действует беспроцентная рассрочка на 6, 12, 18, или 24 месяца. Вы можете забрать товар из магазина, а оплатить потом, без первоначального взноса и переплаты. Для вашего удобства услуга предоставляется банками-партнерами непосредственно в магазине.

Все интересующие вас подробности вы сможете узнать у продавцов консультантов или позвонив по бесплатному телефону 8-800-700-3380.

До встречи в магазинах НОРД по адресам:

г. Нижний Тагил

ул. Пархоменко, 41 ТЦ «Квадрат»

ул. Металлургов, 20