Ремонт 51 образовательного учреждения планируется в Нижнем Тагиле в 2019 году

В 2019 году в Нижнем Тагиле запланировано продолжение строительства школы на Муринских прудах и двух дошкольных образовательных учреждений на ГГМ.

Также в 15 образовательных учреждениях будет произведена замена кровли, еще в 35 зданиях планируется выполнение текущего ремонта. Здание станции юных техников также будет отремонтировано.

Помимо этого, будет произведен капитальный ремонт СОШ №72 и построен стадион в Центре образования №1.

По словам замглавы администрации Нижнего Тагила Валерия Сурова, капитальными ремонтами и строительством объектов займется служба заказчика городского хозяйства. Однако часть работ будет выполняться самостоятельно учреждениями.