Ремонт 51 образовательного учреждения планируется в Нижнем Тагиле в 2019 году
В 2019 году в Нижнем Тагиле продолжится строительство двух детских садов и одной школы, а также будет произведен ремонт кровли и зданий 51 образовательного объекта.
В 2019 году в Нижнем Тагиле запланировано продолжение строительства школы на Муринских прудах и двух дошкольных образовательных учреждений на ГГМ.
Также в 15 образовательных учреждениях будет произведена замена кровли, еще в 35 зданиях планируется выполнение текущего ремонта. Здание станции юных техников также будет отремонтировано.
Помимо этого, будет произведен капитальный ремонт СОШ №72 и построен стадион в Центре образования №1.
По словам замглавы администрации Нижнего Тагила Валерия Сурова, капитальными ремонтами и строительством объектов займется служба заказчика городского хозяйства. Однако часть работ будет выполняться самостоятельно учреждениями.
172 млн рублей будут выделены на монтаж систем видеонаблюдения, замену и ремонт «тревожных кнопок», на обеспечение 50 зданий системами доступа, а также на установку ограждений вокруг 38 учреждений. В настоящий момент на разработку проектно-сметной документации в Тагилражданпроект направлен перечень из 51 объекта, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.