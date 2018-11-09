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Жители Кушвы почтили память жертв политических репрессий
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Кушвы почтили память жертв политических репрессий

Сегодня, 06:30ОбществоФото: «Кушвинский телевизионный центр»
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