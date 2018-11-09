Жители Кушвы почтили память жертв политических репрессий

Около 310 жителей Кушвы – это люди, чьи родители подверглись репрессиям. Ранее на горе Долгой располагался трудовой поселок, где проживали сосланные, объявленные врагами народа. В поселке находилась школа, магазин, клуб и бараки.

Собравшиеся на митинге почтили помять репрессированных минутой молчания. Кроме того, с речью выступили заместители главы города и председатель городского совета реабилитированных Лидия Мухамеджанова.

Позже был объявлен свободный микрофон и желающие смогли поделиться воспоминаниями и историями о своих родных. Так 92-летняя Анна Сидорова рассказала как ее семью в 1931 году отправили на Урал.

Это случилось в 1931 году ночью. Приехали работники НКВД и забрали отца с дедушкой и нас с мамой. Сказали ничего лишнего не брать, только документы. Мама была беременной на последнем месяце. Сумела в подушку упрятать валенки для папы. Нас с братом посадили на телегу и повезли в Казань. Мне в ту пору было пять лет. Позже в вагон посадили наших мужчин. Везли нас на Урал в скотских вагонах без всяких удобств,рассказала пенсионерка.