Жительница Екатеринбурга отсудила 230 тысяч за некачественные услуги стоматолога

Жительница Екатеринбурга обратилась в стоматологическую клинику. Женщина хотела выправить смещенный верхний ряд зубов. Однако, заплатив за процедуры 32 тысячи рублей, пациентка осталась недовольна результатом. Смещение не было исправлено, также появилось воспаление десен и неприятный запах изо рта.

Пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании с клиники 32 тысяч рублей за услугу и 747 тысяч рублей – убытков. Также екатеринбурженка потребовала 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и возмещения процентов.