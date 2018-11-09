Жительница Екатеринбурга отсудила 230 тысяч за некачественные услуги стоматолога
Сегодня, 16:03ОбществоФото: maxpixel.net
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Стоматология в Екатеринбурге выплатит клиентке 230 тысяч рублей за некачественные услуги.
Сюжеты: Екатеринбург
Жительница Екатеринбурга обратилась в стоматологическую клинику. Женщина хотела выправить смещенный верхний ряд зубов. Однако, заплатив за процедуры 32 тысячи рублей, пациентка осталась недовольна результатом. Смещение не было исправлено, также появилось воспаление десен и неприятный запах изо рта.
В медицинском университете женщине порекомендовали снять коронки, пролечить воспаление и заказать новую конструкцию.
Пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании с клиники 32 тысяч рублей за услугу и 747 тысяч рублей – убытков. Также екатеринбурженка потребовала 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и возмещения процентов.
Изучив обстоятельства дела, суд вынес решение, присудив пострадавшей 230 тысяч рублей, сообщает ЕТВ.
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