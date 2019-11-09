Офицеру Росгвардии отменили наказание за гибель солдата-срочника из Нижнего Тагила
Офицер Росгвардии, привлеченный к дисциплинарному наказанию за самоубийство солдата срочной службы из Нижнего Тагила Олега Муллаянова из Нижнего Тагила, добился через суд снятия взыскания, сообщает «Коммерсантъ».
Начальник регионального подразделения Росгвардии Алван Алиев подал в суд иск о признании незаконным приказа о неполном служебном соответствии от июня 2019 года.
Судья Екатеринбургского гарнизонного военного суда Юрий Находкин удовлетворил требования. Ревизоры Росгвардии не смогли доказать факт нарушения — не были установлены время, место, способ совершения, а также мотивы.
Кроме того, в расследовании уголовного дела Алиев никак не фигурирует.
Поводом для наказания стали результаты служебной проверки, которая была проведена после самоубийства солдата-срочника, проходившего службу в в/ч № 3280 в ЗАТО Новоуральск.
Инцидент произошел в Новоуральской военной части в ночь на 6 мая. Солдат-срочник из Нижнего Тагила совершил самоубийство. В результате проверки командир части полковник Дмитрий Калюга и его заместитель по воспитательной работе Евгений Осипов лишились постов. СК по факту происшествия возбудил уголовное дело. Его расследование до сих пор продолжается.