Офицеру Росгвардии отменили наказание за гибель солдата-срочника из Нижнего Тагила

Начальник регионального подразделения Росгвардии Алван Алиев подал в суд иск о признании незаконным приказа о неполном служебном соответствии от июня 2019 года.

Судья Екатеринбургского гарнизонного военного суда Юрий Находкин удовлетворил требования. Ревизоры Росгвардии не смогли доказать факт нарушения — не были установлены время, место, способ совершения, а также мотивы.

Кроме того, в расследовании уголовного дела Алиев никак не фигурирует.

Поводом для наказания стали результаты служебной проверки, которая была проведена после самоубийства солдата-срочника, проходившего службу в в/ч № 3280 в ЗАТО Новоуральск.