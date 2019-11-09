Тагильские спасатели провели мероприятия по предупреждению несчастных случаев на льду
Сегодня, 12:22ОбществоФото: cznnt.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Директор Центра защиты Населения Нижнего Тагила сообщил о подготовке спасателей к ледоставу, сообщает АН «Новый город».
Сюжеты: Нижний Тагил
На водоемах города установили 19 предупреждающих об опасности выхода на лед аншлагов. Водолазы проверили, насколько готовы к сезону спасательные средства, а специалисты центра совместно с представителями администрации, волонтерами и общественниками уже провели несколько рейдов.
Напомним, спасатели уже столкнулись с первыми инцидентами. 2 ноября на Баранчинском пруду велосипедист провалился под лед. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС мужчина не пострадал.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей