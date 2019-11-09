В Екатеринбурге ради филармонии жительнице за квартиру предложили 18 миллионов рублей

Предложение будет действовать до 14 ноября. Потом жилье попробуют забрать через суд, но уже по рыночной стоимости. И эта цена значительно ниже той, что предлагается сейчас. Стоимость подобных трехкомнатных квартир с площадью около 89,2 квадратных метров колеблется от пяти до девяти миллионов рублей.

Суммы, которые предлагали всем жильцам дома тоже превышали рыночную стоимость, потому что чиновники хотели побыстрее начать реализацию проекта. Однако максимальная сумма сделки составила 12 миллионов рублей.

Новый зал власти хотели построить к 300-летию Екатеринбурга, но, если начнется суд, то строительство придется отложить.

Собственница последней квартиры Елена Шелкова дорожит памятью об отце и не хочет продавать ее. Директор центра развития Игорь Дубровин утверждает, что ей поступали разные предложения, но они не дают результатов.

Женщине сначала предложили 15 миллионов рублей за квартиру и поездку в парижскую филармонию. Кроме того, центр развития собирался выкупить у Елены Шелковой весь тираж ее брошюры «О прививках и вакцинах», чтобы распространить в роддомах и женских консультациях.

Также предлагалось увековечить память об ее отце — герое Великой Отечественной войны, кавалере ордена Ленина и ветеране аптечного дела Сергея Шаронова.