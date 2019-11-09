В Нижнем Тагиле определили лучших мастеров декоративно-прикладного искусства

В конкурсе приняли участие около тридцати человек, среди которых были как опытные мастера, так и молодые авторы. Всего представлено более 150 работ по художественной обработке текстиля.

Главным победителем конкурса в номинации «Гран-при» стала Ольга Бастрикова. В номинации «Оригинальность исполнения» лучшей стала Любовь Бутакова. В номинации «Мастерство исполнения в материале» — Елена Воропаева.

Из-за трудности с определением победителя жюри исключило две номинации — «За сохранение традиций» и «Уникальность замысла». При этом было добавлены номинации «Авторское композиционное решение», где победила Елена Чебакова, и «Творческая активность старшего поколения», где лауреатами стали Пётр Жилицкий и Тамара Толкачева.

Кроме того, в течение двух месяцев свои голоса за понравившуюся работу могли отдать посетители музея. Таким образом, в номинации «Приз зрительских симпатий» победила Надежда Четвертак.