Захоронений не выявлено: в Екатеринбурге историки разрешили строить биатлонный центр
Результаты экспертизы показали, что на предполагаемой территории строительства центра нет захоронений жертв массовых репрессий. Акт с результатами проверки опубликован на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.
В нем говорится, что по результатам работ не обнаружено объектов культурного наследия. Захоронения жертв массовых репрессий не выявлены.
Эксперты разрешают проводить работы без ограничений.
Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что окончательное решение о строительстве биатлонного центра будет принято после проведения экспертизы.
Биатлонный центр «Мемориал» выступил против строительства на Московском тракте. По мнению активистов, на этой территории располагались рвы, где хоронили репрессированных, а потому земля должна получить статус мемориального кладбища.
Для строительства биатлонного комплекса выделено 52 гектара лесопарка. На территории планируется разместить стадион, площадку для стрельбищ, трибуны, катки и лыжные трассы.