Захоронений не выявлено: в Екатеринбурге историки разрешили строить биатлонный центр

В нем говорится, что по результатам работ не обнаружено объектов культурного наследия. Захоронения жертв массовых репрессий не выявлены.

Эксперты разрешают проводить работы без ограничений.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что окончательное решение о строительстве биатлонного центра будет принято после проведения экспертизы.

акт историко-культурной экспертизы Фото: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области okn.midural.ru

Биатлонный центр «Мемориал» выступил против строительства на Московском тракте. По мнению активистов, на этой территории располагались рвы, где хоронили репрессированных, а потому земля должна получить статус мемориального кладбища.