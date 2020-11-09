Астрологи рассказали каким знакам зодиака следует избегать спешки 10 ноября

Стрелец

Неплохой день. Особенно если не будете ввязываться в споры. Постарайтесь найти индивидуальный подход к вашим коллегам и партнерам по бизнесу. Окружающие оценят вашу внимательность и ответят взаимностью. Может получиться провернуть удачную сделку. Устройте для себя разгрузочный день и сядьте на диету. Исключите употребление кофе и жирных продуктов. В отношениях с вашей второй половинкой могут возникнуть проблемы из-за разных взглядов на одни и те же вещи. Не горячитесь и постарайтесь найти компромисс.