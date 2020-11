Депутат Госдумы Алексей Балыбердин передал медикам Нижнего Тагила партию СИЗов

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин передал в Демидовскую ЦГБ партию СИЗов. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Партия заказанных защитных костюмов для врачей прибыла в конце недели. Депутат пишет, что он передал ее главврачу ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ» Сергею Овсянникову. Это актуальный подарок, так как в профилактории «Сосновый бор» организован новый обсерватор для больных COVID-19. Балыбердин отмечает, что в Нижнем Тагиле острого дефицита СИЗов в больницах нет. Он надеется, что переданные средства защиты помогут сберечь здоровье врачей, которые работают в «красной зоне». Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле санаторий «Сосновый бор» был перепрофилирован под обсерваторий для больных коронавирусом. В Нижнем Тагиле санаторий «Сосновый бор» снова будет принимать пациентов с COVID-19

