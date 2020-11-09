Депутат Госдумы Алексей Балыбердин передал медикам Нижнего Тагила партию СИЗов

Партия заказанных защитных костюмов для врачей прибыла в конце недели.
Депутат пишет, что он передал ее главврачу ГБУЗ СО «Демидовская ЦГБ» Сергею Овсянникову. Это актуальный подарок, так как в профилактории «Сосновый бор» организован новый обсерватор для больных COVID-19.
Балыбердин отмечает, что в Нижнем Тагиле острого дефицита СИЗов в больницах нет. Он надеется, что переданные средства защиты помогут сберечь здоровье врачей, которые работают в «красной зоне».
Напомним, в конце октября в Нижнем Тагиле санаторий «Сосновый бор» был перепрофилирован под обсерваторий для больных коронавирусом.