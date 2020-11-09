Эксперт объяснил победу Омска в полуфинале «Дебатла» с Тюменью

Эксперт объяснил победу Омска в полуфинале «Дебатла» с Тюменью

Сегодня, 13:40ОбществоPhoto: YouTube-канал "Город55"
Советник ректора, руководитель общественно-информационного центра Казанского федерального университета Юрий Алаев прокомментировал свои оценки участникам полуфинальной игры проекта «Дебатл» между Омском и Тюменью.

Темой диспута стал вопрос «Оправдана ли с общественной точки зрения позиция чайлд-фри?». Омичи отстаивали мнение, что иметь детей или нет, это личное решение каждого человека. Тюменцы защищали противоположную точку зрения: демонстративно отказываясь от деторождения, человек фактически живет за счет других. Обратим внимание, что та или иная позиция, которую отстаивают команды в ходе игр «Дебатла», распределяется им случайным образом и может не совпадать с личным мнением участников.

Эксперт отметил, что омичи были сильнее по всем показателям, хотя и с некоторыми претензиями по части аргументации.

Оба «дебаттлера» сконцентрировали внимание на правовых и экономических аспектах, но никак не говорили о морально-этических. Ведь в бедных регионах зачастую рождаемость гораздо выше, чем в более благополучных,добавил Юрий Алаев.

Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. В финальной игре встретятся команда Омска будет бороться за победу с Уфой.

Video:YouTube-канал "Город55"

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