Эксперт отметил проблему с аргументацией в «Дебатле» между Омском и Тюменью

Кандидат медицинских наук, финалист конкурса «Лидеры России» Сергей Грошев дал развернутый комментарий оценкам, которые он выставил участникам полуфинальной игры проекта «Дебатл» между Омском и Тюменью.

Темой диспута стал вопрос «Оправдана ли с общественной точки зрения позиция чайлд-фри?». Омичи отстаивали мнение, что иметь детей или нет, это личное решение каждого человека. Тюменцы защищали противоположную точку зрения: демонстративно отказываясь от деторождения, человек фактически живет за счет других. Обратим внимание, что та или иная позиция, которую отстаивают команды в ходе игр «Дебатла», распределяется им случайным образом и может не совпадать с личным мнением участников. По мнению эксперта, оппоненты недоработали по части аргументов, не использовав весь спектр доводов в обоснование своей позиции. По баллам в категориях «аргументация» и «полемика» он отдал предпочтение Омску, а в артистизме более высокую оценку поставил Тюмени. Высказал Сергей Грошев и собственную точку зрения. Как врач он не согласился с мнением, что беременность и роды наносят ущерб женскому организму, все зависит от состояния здоровья и подготовке к появлению малыша. С общечеловеческой точки зрения, по его словам, принципиальный отказ от деторождения не совсем правильная позиция. Подробный обзор игры можно посмотреть здесь. В финальной игре встретятся команда Омска будет бороться за победу с Уфой. Video: YouTube-канал "Город55"

