Госдума планирует предложить гражданам копить на пенсию самостоятельно

Госдума планирует предложить гражданам копить на пенсию самостоятельно

Сегодня, 13:58ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Заместитель главы Министерства труда РФ Андрей Пудов выступил с идеей реформирования накопительной части пенсии, пишет Ура.ру.

Предполагается, что законопроект появится в начала 2021 года. Замминистра финансов РФ Антон Дроздов отметил, что законопроект непростой.

Необходимо получить согласие общества по данному вопросу. Мы рассматривали несколько вариантов. Пришли к одному - добровольный формат, говорит Дроздов.

Зампред Комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова выразила мнение, что накопительная часть пенсии не должна навязываться. Она предлагает вводить либо добровольный вариант, либо отчисления от работодателей. Зампред отметила, что с 2014 года накопления пенсий заморожены в стране и запрет планируется продлить до 2023 года. Однако, по её словам, бесконечно так продолжаться не может.

Напомним, более 50% жителей России планируют копить на пенсию своими силами. 12% уже имеют определенные накопления. Кроме того, 49% граждан собираются продолжить работать после достижения пенсионного возраста.

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