Госдума планирует предложить гражданам копить на пенсию самостоятельно

Зампред Комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова выразила мнение, что накопительная часть пенсии не должна навязываться. Она предлагает вводить либо добровольный вариант, либо отчисления от работодателей. Зампред отметила, что с 2014 года накопления пенсий заморожены в стране и запрет планируется продлить до 2023 года. Однако, по её словам, бесконечно так продолжаться не может.