На Урале спасение школьника из-подо льда попало на видео

На Урале спасение школьника из-подо льда попало на видео

Сегодня, 08:55ОбществоPhoto: скриншот видео "Вечерний Краснотурьинск" во "Вконтакте"
В Краснотурьинске мужчина вытащил мальчика, который провалился под лед. Об этом сообщили в группе «Вечерний Краснотурьинск» во «ВКонтакте».

Происшествие случилось 8 ноября рядом с политехникумом. Школьник 10-12 лет провалился под лед.

По словам очевидцев, ему помог вахтовик из Башкирии, который работает на одном из местных предприятий.

Мужчина подполз по льду к школьнику, схватил его и вытащил. Потом они вместе дошли до берега. Очевидцы говорят, что после спасения мальчика на место происшествия приезжали сотрудники МЧС.

Местные жители пишут, что школьники уже несколько дней играют в хоккей на тонком льду.

Video:группа "Вечерний Краснотурьинск" во "ВКонтакте"

Напомним, 4 ноября 13-летний подросток провалился под лед в поселке Бисерть. Ему помогли выбраться на берег сотрудники МЧС.

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