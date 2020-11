На Урале спасение школьника из-подо льда попало на видео

В Краснотурьинске мужчина вытащил мальчика, который провалился под лед. Об этом сообщили в группе «Вечерний Краснотурьинск» во «ВКонтакте».

Происшествие случилось 8 ноября рядом с политехникумом. Школьник 10-12 лет провалился под лед. По словам очевидцев, ему помог вахтовик из Башкирии, который работает на одном из местных предприятий. Мужчина подполз по льду к школьнику, схватил его и вытащил. Потом они вместе дошли до берега. Очевидцы говорят, что после спасения мальчика на место происшествия приезжали сотрудники МЧС. Местные жители пишут, что школьники уже несколько дней играют в хоккей на тонком льду. Video: группа "Вечерний Краснотурьинск" во "ВКонтакте" Напомним, 4 ноября 13-летний подросток провалился под лед в поселке Бисерть. Ему помогли выбраться на берег сотрудники МЧС. На Урале 13-летний подросток провалился под лед

