На Урале спасение школьника из-подо льда попало на видео

Происшествие случилось 8 ноября рядом с политехникумом. Школьник 10-12 лет провалился под лед.
По словам очевидцев, ему помог вахтовик из Башкирии, который работает на одном из местных предприятий.
Мужчина подполз по льду к школьнику, схватил его и вытащил. Потом они вместе дошли до берега. Очевидцы говорят, что после спасения мальчика на место происшествия приезжали сотрудники МЧС.
Местные жители пишут, что школьники уже несколько дней играют в хоккей на тонком льду.
Напомним, 4 ноября 13-летний подросток провалился под лед в поселке Бисерть. Ему помогли выбраться на берег сотрудники МЧС.