«Нижнетагильские теплосети» передадут котельные в субаренду

Напомним, в Арбитражный суд Свердловской области 1 августа 2018 года поступил иск о признании МУП «НТТС» несостоятельным. К производству он был принят 8 августа. 12 сентября в отношении компании была введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий Андрей Шорохов. 28 января 2019 года внешним управляющим на временной основе была назначена Александра Звонарева. По официальным данным, в феврале 2020 года у НТТС были долги на сумму 62 миллиона рублей. В феврале 2020 года Александра Звонарева подала заявление об оспаривании сделок должника. В частности, она посчитала незаконным изъятие имущества администрацией города на 131,9 миллиона рублей. Однако в заявлении были обнаружены недостатки и его оставили без движения. 6 августа Арбитражный суд вынес решение о продлении конкурсного производства до 27 января 2021 года.