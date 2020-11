«Нижнетагильские теплосети» передадут котельные в субаренду

МУП «Нижнетагильские тепловые сети» передаст муниципальное имущество, предназначенное для оказания услуг по теплоснабжению, в субаренду. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Нижнего Тагила.

Согласно постановлению, в субаренду будет передано в общей сложности 12 объектов, среди которых здания котельных на улице Ангарская, Полюсная, Волгодонская, 83, Красногвардейская, Жданова и Красногвардейская. В администрации города TagilCity.ru пояснили, что арендатор имеет право передавать имущество в субаренду, но только с согласия арендодателя. Муниципальное имущество передано НТ МУП «НТТС» с целью его использования для оказания услуг по теплоснабжению. При передаче арендуемого имущества в субаренду профиль использования данного имущества не может быть изменен. Так же условия договора субаренды не могут противоречить иным существенным условиям договора аренды, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Кому именно в субаренду будет передано имущество в администрации не пояснили. Напомним, в Арбитражный суд Свердловской области 1 августа 2018 года поступил иск о признании МУП «НТТС» несостоятельным. К производству он был принят 8 августа. 12 сентября в отношении компании была введена процедура наблюдения и назначен временный управляющий Андрей Шорохов. 28 января 2019 года внешним управляющим на временной основе была назначена Александра Звонарева. По официальным данным, в феврале 2020 года у НТТС были долги на сумму 62 миллиона рублей. В феврале 2020 года Александра Звонарева подала заявление об оспаривании сделок должника. В частности, она посчитала незаконным изъятие имущества администрацией города на 131,9 миллиона рублей. Однако в заявлении были обнаружены недостатки и его оставили без движения. 6 августа Арбитражный суд вынес решение о продлении конкурсного производства до 27 января 2021 года.

