Общественники подвели предварительные итоги замеров ТКО в Нижнем Тагиле

8 ноября прошел последний, 28 день замеров объема и массы накапливаемых ТКО и КГО в Нижнем Тагиле. О подведении предварительных итогов сообщил TagilCity.ru общественник Андрей Волегов.

За последний день замеров по адресам улица Красина, 2 и Черноисточинское шоссе 29а на контейнерных площадка для МКД зафиксирован выброс отходов от жильцов соседних домов, имеющих свои площадки для вывоза мусора. Отмечается, что в связи с этим замеры для расчета тарифа на данных площадках можно считать недостоверными. Photo: Андрей Волегов Кроме того выяснилось, что бункера для строительного мусора рядом с площадкой на улице Красина, 6 ранее не было. Он появился только в течение месяца, непосредственно перед проведением замеров. Было много случаев, когда перед замерами ТКО вывоз мусора не осуществлялся, что также делает недостоверными результаты замеров. На ближайшем заседании комиссии по замерам накопления ТКО в городе Нижний Тагил это будет озвучено. Соответственно, будут внесены организационные предложения в дальнейшею работу комиссии по замерам на территории города Нижний Тагил и Свердловской области, сообщает Волегов. Напомним, в Нижнем Тагиле с 11 октября ежедневно проходят замеры ТКО. Полученные данные передадут в РЭК, они будут использованы для расчета тарифов на вывоз мусора. Общественники рассказали о 27 дне замеров ТКО в Нижнем Тагиле

