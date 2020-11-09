После скандального видео Артема Дзюбу не вызвали на сборы

Издание «Подъем» сообщает, что видео на котором изображен человек, похожий на капитана российской сборной по футболу Артема Дзюбу, который занимается самоудовлетворением, снято предположительно в прошлом году. На его фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул, с которой у футболиста предполагали роман. Подтверждения того, что на видео именно Дзюба нет, также это может быть монтаж.
По словам Станислава Черчесова, эта ситуация не имеет отношения к сборной РФ со спортивной точки зрения, поэтому он отказался дать оценочные комментарии по этому поводу. Решение не вызывать Дзюбу было принято для того, чтобы «оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста». Тренер отметил, что у Дзюбы будет время для того, чтобы разрешить ситуацию.
Мария Орзул говорит, что не видела эту запись, а с Дзюбой давно не общается.
Sovsport.ru сообщает, что в июле этого года футболист также стал участником сексуального скандала. Тогда он в раздевалке во время празднования титула чемпионов России изобразил половой акт с партнером по команде Сердаром Азмуном.
Теперь Дзюба пропустит товарищескую встречу с Молдавией и две игры в рамках группового этапа Лиги наций.
Между тем, певица Татьяна Буланова заступилась за Дзюбу. Она считает, что такие видео не должны влиять на спортивную карьеру.
Напомним, 19 сентября «Зенит» и «Урал» провели матч в рамках Российской премьер-лиги, игра закончилась ничьей.