После скандального видео Артема Дзюбу не вызвали на сборы

По словам Станислава Черчесова, эта ситуация не имеет отношения к сборной РФ со спортивной точки зрения, поэтому он отказался дать оценочные комментарии по этому поводу. Решение не вызывать Дзюбу было принято для того, чтобы «оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста». Тренер отметил, что у Дзюбы будет время для того, чтобы разрешить ситуацию.