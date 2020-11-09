Росстат раскрыл количество умерших свердловчан от COVID-19 в сентябре

Еще 26 скончавшихся пациентов с COVID-19 умерли от других причин.
Коронавирус был идентифицирован у 173 свердловчан, у 15 пациентов вирус не обнаружили. Среди 26 человек, которые имели COVID-19, но скончались по другим причинам, четверо умерли из-за развития осложнений.
Однако по данным оперативного штаба, в сентябре количество умерших от инфекции меньше — 151 человек.
Напомним, в Свердловской области за сутки по данным оперштаба коронавирус подтвердился у 297 человек, с начала пандемии в регионе выявлено 38 776 заболевших.