Росстат раскрыл количество умерших свердловчан от COVID-19 в сентябре

По данным росстата в Свердловской области за сентябрь от коронавируса умерло 188 человек.

Еще 26 скончавшихся пациентов с COVID-19 умерли от других причин. Коронавирус был идентифицирован у 173 свердловчан, у 15 пациентов вирус не обнаружили. Среди 26 человек, которые имели COVID-19, но скончались по другим причинам, четверо умерли из-за развития осложнений. Однако по данным оперативного штаба, в сентябре количество умерших от инфекции меньше — 151 человек. Напомним, в Свердловской области за сутки по данным оперштаба коронавирус подтвердился у 297 человек, с начала пандемии в регионе выявлено 38 776 заболевших. В Свердловской области за сутки подтвердили еще 297 случаев заражения коронавирусом

Related news: В Свердловской области за сутки подтвердили еще 297 случаев заражения коронавирусом

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter