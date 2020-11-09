Росстат раскрыл количество умерших свердловчан от COVID-19 в сентябре

Росстат раскрыл количество умерших свердловчан от COVID-19 в сентябре

Сегодня, 14:18ОбществоPhoto: pixabay.com
По данным росстата в Свердловской области за сентябрь от коронавируса умерло 188 человек.

Еще 26 скончавшихся пациентов с COVID-19 умерли от других причин.

Коронавирус был идентифицирован у 173 свердловчан, у 15 пациентов вирус не обнаружили. Среди 26 человек, которые имели COVID-19, но скончались по другим причинам, четверо умерли из-за развития осложнений.

Однако по данным оперативного штаба, в сентябре количество умерших от инфекции меньше — 151 человек.

Напомним, в Свердловской области за сутки по данным оперштаба коронавирус подтвердился у 297 человек, с начала пандемии в регионе выявлено 38 776 заболевших.

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