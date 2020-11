Росстат: Свердловчане начали чаще разводиться

Росстат опубликовал данные о бракоразводных изменениях, сведения о рождаемости и смертности в Свердловской области за сентябрь 2020 года.

Так, по опубликованным данным, за первый осенний месяц 2020 года количество разводов в регионе увеличилось на 33%. Число зарегистрированных браков снизилось на 15%, за период с января по сентябрь их количество составило 2718. В течение года рождаемость снижалась, однако, в первый месяц осени, появился рост в 9%. Появилось на свет 4086 малышей. Смертность возросла на 11%. Статистика насчитывает 5236 скончавшихся. Напомним, Росстат опубликовал данные по смертности от коронавируса в Свердловской области. За первый месяц осени в регионе от инфекции скончались 188 человек, еще 26 болели COVID-19, но умерли по не зависящим от него причинам. Росстат раскрыл количество умерших свердловчан от COVID-19 в сентябре Росстат раскрыл количество умерших свердловчан от COVID-19 в сентябре

