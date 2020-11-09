Стала известна стоимость замены лифтов в тагильском родильном доме

Напомним, ремонт в старом здании родильного дома в ЦГБ № 1 начался летом 2019 года. Контракт на 111,5 миллиона рублей выиграла компания «Стройинвест» из Нижнего Тагила. Согласно условиям договора, сдать отремонтированное здание планируется в ноябре 2020 года. Строители уже обновили фасад, палаты, смотровые и другие комнаты. Полы застелены плиткой, стены покрашены, а также установлены светильники, новые окна и двери. Кроме того, произведена замена внутренних коммуникаций.