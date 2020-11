Стала известна стоимость замены лифтов в тагильском родильном доме

В Нижнем Тагиле в родильном доме городской больницы № 1 на проспекте Вагоностроителей, 49 произведут замену двух лифтов. Работы выполнит ООО ТД «Объединенные лифтостроительные заводы — Уфа».

Начальная стоимость контракта составила шесть миллионов рублей. Однако подрядчик предложил выполнить работы за 5,4 миллиона рублей. Согласно условиям договора, подрядчику предстоит провести замену лифтового оборудования, электромонтажные работы, диспетчеризацию, а также пуско-наладочные работы. Проектная документация разрабатывается в связи с заменой существующих больничных лифтов грузоподъемностью 500 килограмм, скоростью 0,5 м/с на новые лифты грузоподъемностью 630 килограмм, скоростью 1 м/с, сообщается в проектно-сметной документации. Замена должна быть выполнена до 22 марта 2021 года. Также подрядчик должен предоставить гарантию на 36 месяцев. Напомним, ремонт в старом здании родильного дома в ЦГБ № 1 начался летом 2019 года. Контракт на 111,5 миллиона рублей выиграла компания «Стройинвест» из Нижнего Тагила. Согласно условиям договора, сдать отремонтированное здание планируется в ноябре 2020 года. Строители уже обновили фасад, палаты, смотровые и другие комнаты. Полы застелены плиткой, стены покрашены, а также установлены светильники, новые окна и двери. Кроме того, произведена замена внутренних коммуникаций.

