Свердловская область попала в тройку регионов с самой низкой аварийностью

Свердловская область попала в тройку регионов с самой низкой аварийностью

Сегодня, 12:56ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Свердловская область заняла второе место по аварийности на дорогах, пишут «РИА Новости».

Согласно данным издания, за январь–сентябрь 2020 года, на Среднем Урале на 100 тысяч автомобилей приходится 98 дорожно-транспортных происшествий, из них 66 — с пострадавшими. Это на 9,5% ниже, чем за 2019 год. На каждую тысячу пострадавших приходится 93 погибших человека.

На первом месте Чеченская республика, где на сотню тысяч машин насчитывается 44 ДТП, 18 из них с пострадавшими.

Напомним, за 2020 год в Свердловской области выявлено 13 000 нетрезвых водителей. Информацию сообщил заместитель начальника управления ГИБДД по региону Дмитрий Панфилов.

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