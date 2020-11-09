Свердловская область попала в тройку регионов с самой низкой аварийностью

Согласно данным издания, за январь–сентябрь 2020 года, на Среднем Урале на 100 тысяч автомобилей приходится 98 дорожно-транспортных происшествий, из них 66 — с пострадавшими. Это на 9,5% ниже, чем за 2019 год. На каждую тысячу пострадавших приходится 93 погибших человека.