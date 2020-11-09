Свердловская область попала в тройку регионов с самой низкой аварийностью

Согласно данным издания, за январь–сентябрь 2020 года, на Среднем Урале на 100 тысяч автомобилей приходится 98 дорожно-транспортных происшествий, из них 66 — с пострадавшими. Это на 9,5% ниже, чем за 2019 год. На каждую тысячу пострадавших приходится 93 погибших человека.
На первом месте Чеченская республика, где на сотню тысяч машин насчитывается 44 ДТП, 18 из них с пострадавшими.
Напомним, за 2020 год в Свердловской области выявлено 13 000 нетрезвых водителей. Информацию сообщил заместитель начальника управления ГИБДД по региону Дмитрий Панфилов.