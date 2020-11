Свердловская область попала в тройку регионов с самой низкой аварийностью

Свердловская область заняла второе место по аварийности на дорогах, пишут «РИА Новости».

Согласно данным издания, за январь–сентябрь 2020 года, на Среднем Урале на 100 тысяч автомобилей приходится 98 дорожно-транспортных происшествий, из них 66 — с пострадавшими. Это на 9,5% ниже, чем за 2019 год. На каждую тысячу пострадавших приходится 93 погибших человека. На первом месте Чеченская республика, где на сотню тысяч машин насчитывается 44 ДТП, 18 из них с пострадавшими. Напомним, за 2020 год в Свердловской области выявлено 13 000 нетрезвых водителей. Информацию сообщил заместитель начальника управления ГИБДД по региону Дмитрий Панфилов. Стало известно сколько пьяных водителей задержали в Свердловской области в 2020 году

