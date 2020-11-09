Свердловский экс-замминистра экономики сказал последнее слово по делу «Бухты Квинс»

9 ноября в Кировском районном суде Екатеринбурга было завершено рассмотрение уголовного дела в отношении Шилиманова, которого обвиняют в мошеннических действиях со средствами пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». В своей речи обвиняемый, сделав упор на то, что его могут признать виновным, попросил назначить наказание, которое не будет связано с реальным лишением свободы. По словам экс-замминиста, больше он не сможет нанести какой-либо ущерб, поскольку закончил любую коммерческую деятельность. Остаток деятельности подсудимый планирует посвятить преподаванию.
Также Шилиманов отметил, что ему необходимо продолжать заботиться о своих несовершеннолетних детях и матери. В противном случае, его родным придется «нелегко». Дополнительно подсудимый подчеркнул, что изначально уголовное дело было возбуждено с целью добиться окончания строительства ЖСК.
Эта задача была решена в 2018 году. Новые строительные проекты я с 2010 года не начинал. Так что новых пострадавших от моей деятельности точно не появится,прокомментировал экс-замминиста.
На данный момент оглашение приговора назначено на 20 ноября.
Напомним, 30 сентября суд оставил под домашним арестом экс-замминистра Михаила Шилиманова, подозреваемого в посредничестве во взятке гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову. Мера пресечения в виде домашнего ареста была продлена до 17 ноября 2020 года во время прений, а в конце октября гособвинение запросило Шилиманову пять лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.