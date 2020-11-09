Свердловский экс-замминистра экономики сказал последнее слово по делу «Бухты Квинс»

9 ноября в Кировском районном суде Екатеринбурга было завершено рассмотрение уголовного дела в отношении Шилиманова, которого обвиняют в мошеннических действиях со средствами пайщиков ПЖСК «Бухта Квинс». В своей речи обвиняемый, сделав упор на то, что его могут признать виновным, попросил назначить наказание, которое не будет связано с реальным лишением свободы. По словам экс-замминиста, больше он не сможет нанести какой-либо ущерб, поскольку закончил любую коммерческую деятельность. Остаток деятельности подсудимый планирует посвятить преподаванию.