Терапевтический корпус Демидовской больницы в Тагиле отремонтируют за 15 млн рублей

Терапевтический корпус Демидовской больницы в Тагиле отремонтируют за 15 млн рублей

Сегодня, 10:07ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле на пятом этаже терапевтического корпуса Демидовской больницы на улице Кузнецкого, 12 планируется провести капитальный ремонт.

Согласно проектно-сметной документации, подрядчик должен выполнить замену систем отопления, вентиляции, слаботочных сетей, сетей связи, пожарной сигнализации, электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения и водоотведения, а также провести общестроительные работы (облицовка стен, замена окон, дверей и перегородок).

Все работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.

Начальная стоимость контракта составляет 15,1 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 16 ноября.

Напомним, в середине сентября стало известно о завершении ремонта в отделении реанимации Демидовской городской больницы. В ходе реконструкции была произведена замена всех инженерных коммуникаций — системы водоснабжения, освещения, энергоснабжения и сантехники. В новом отделении имеется девять коек, а также новый реанимационный зал, где одновременно могут проходить лечение сразу шесть пациентов с использованием аппаратов ИВЛ.

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