Терапевтический корпус Демидовской больницы в Тагиле отремонтируют за 15 млн рублей

Напомним, в середине сентября стало известно о завершении ремонта в отделении реанимации Демидовской городской больницы. В ходе реконструкции была произведена замена всех инженерных коммуникаций — системы водоснабжения, освещения, энергоснабжения и сантехники. В новом отделении имеется девять коек, а также новый реанимационный зал, где одновременно могут проходить лечение сразу шесть пациентов с использованием аппаратов ИВЛ.