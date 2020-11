Терапевтический корпус Демидовской больницы в Тагиле отремонтируют за 15 млн рублей

В Нижнем Тагиле на пятом этаже терапевтического корпуса Демидовской больницы на улице Кузнецкого, 12 планируется провести капитальный ремонт.

Согласно проектно-сметной документации, подрядчик должен выполнить замену систем отопления, вентиляции, слаботочных сетей, сетей связи, пожарной сигнализации, электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения и водоотведения, а также провести общестроительные работы (облицовка стен, замена окон, дверей и перегородок). Все работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года. Начальная стоимость контракта составляет 15,1 миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 16 ноября. Напомним, в середине сентября стало известно о завершении ремонта в отделении реанимации Демидовской городской больницы. В ходе реконструкции была произведена замена всех инженерных коммуникаций — системы водоснабжения, освещения, энергоснабжения и сантехники. В новом отделении имеется девять коек, а также новый реанимационный зал, где одновременно могут проходить лечение сразу шесть пациентов с использованием аппаратов ИВЛ. В Нижнем Тагиле в Демидовской больнице завершился ремонт реанимационного отделения

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter