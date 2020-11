В Екатеринбурге сегодня утром перед входом в администрацию выстроилась большая очередь из сотрудников, сообщает Е1 со ссылкой на читателя.

Он пишет, что люди мерзнут и мокнут для того, чтобы попасть на работу. В администрации Екатеринбурга сообщили, что никаких чрезвычайных происшествий в здании нет, а у сотрудников проверяют документы. Тех, кто находится в отпуске, на больничном или в отпуске по уходу за ребенком, в администрацию не пускают. Напомним, в начале ноября домой отправили депутатов городской думы после подтверждения COVID-19 у двоих из них. В Екатеринбурге депутатов гордумы перевели на дистант из-за вспышки COVID-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter