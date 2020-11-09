Уволенный полпред и смертельное ДТП. Итоги дня в Свердловской области

Полиция Свердловской области проверяет информацию о готовящемся теракте на одном из вокзалов региона. Информация об этом появилась в паблике «ЧП Нижний Тагил» в группе во «ВКонтакте». Пользователь с фэйковой страницы сообщил, что он собирается устроить «бойню на вокзале, как в Керчи» и уже приобрел оружие за 60 тысяч рублей. Мужчина заявил, что он мечтает быть знаменитым. Кроме того, он сообщил, что он — Юрий Галлямов, которого задержали в сентябре за ложные сообщения о минировании Храма-на-Крови, спорткомплекса «Динамо» и Среднеуральского женского монастыря. Представители МВД ведут розыск вместе с коллегами из транспортной полиции, потому что территории железнодорожных вокзалов относятся к их компетенции.