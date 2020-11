Уволенный полпред и смертельное ДТП. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 9 ноября.

Сегодня полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов, который проработал в этой должности два года, был отправлен в отставку. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Цуканова сменит на посту министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Владимир Путин отправил в отставку уральского полпреда Николая Цуканова Сегодня в 6.00 в Нижнем Тагиле водитель пассажирского автобуса насмерть сбил 70-летнюю женщину-пешехода. Она переходила дорогу в девяти метрах от пешеходного перехода. ДПТ произошло у Строительного техникума на улице Красная. Водитель прошел медицинское освидетельствование, он был трезв. Мужчина направлялся на вокзал, для того чтобы приступить к смене. В момент происшествия пассажиров в автобусе не было. В Нижнем Тагиле водитель пассажирского автобуса насмерть сбил пешехода у техникума Полиция Свердловской области проверяет информацию о готовящемся теракте на одном из вокзалов региона. Информация об этом появилась в паблике «ЧП Нижний Тагил» в группе во «ВКонтакте». Пользователь с фэйковой страницы сообщил, что он собирается устроить «бойню на вокзале, как в Керчи» и уже приобрел оружие за 60 тысяч рублей. Мужчина заявил, что он мечтает быть знаменитым. Кроме того, он сообщил, что он — Юрий Галлямов, которого задержали в сентябре за ложные сообщения о минировании Храма-на-Крови, спорткомплекса «Динамо» и Среднеуральского женского монастыря. Представители МВД ведут розыск вместе с коллегами из транспортной полиции, потому что территории железнодорожных вокзалов относятся к их компетенции. «Как в Керчи»: свердловская полиция ищет угрожавшего массовым расстрелом на вокзалах Росстат опубликовал данные по смертности от коронавируса в Свердловской области за сентябрь. Ведомство сообщает, что от COVID-19 скончались 188 человек. Еще 26 свердловчан с подтвержденным коронавирусом умерли от других причин, четверо из них — из-за развития осложнений. Росстат раскрыл количество умерших свердловчан от COVID-19 в сентябре

