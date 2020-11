В Екатеринбурге чиновницу обвиняют в хищении почти трехсот тысяч рублей из бюджета

В отношении начальника отдела по работе с молодёжью комитета по молодёжной политике администрации Екатеринбурга Светланы Слепухиной возбудили уголовное дело, пишет ЕАН со ссылкой на источник в следственных органах.

Чиновницу обвиняют в присвоении крупной суммы средств. По словам источника издания, Слепухина использовала свое служебное положение и заключила фиктивный договор на сумму свыше 286 тысяч рублей. Преступление, как утверждает собеседник, произошло в начале 2019 года, когда чиновница возглавляла детско-юношеский центр «Созвездие». По версии следствия, для ремонта клуба «Атлант» Слепухина подписала фиктивный договор с ревдинской фирмой, которая была ликвидирована еще в 2017 году. В действительности ремонтом занимались рабочие «Созвездия». Факт мошенничества вскрылся в ходе прокурорской проверки. В СО СКР по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга в отношении Слепухиной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в крупном размере», чиновнице грозит до шести лет колонии. Напомним, ранее стало известно, что в суд передано дело о мошенничестве в отношении бывшего заместителя начальника ИК № 12 в Нижнем Тагиле. По версии следствия, обвиняемый в сговоре с начальником колонии и предпринимателем подделал документы на поставку электронных плат для сварочных аппаратов, которые позднее списывались. Также при сдаче металлолома из собственности колонии, учитывался не весь объем металла. Часть средств подсудимый получил на банковскую карту. Общая сумма ущерба составила 2,4 миллиона рублей.

