В Екатеринбурге чиновницу обвиняют в хищении почти трехсот тысяч рублей из бюджета

Напомним, ранее стало известно, что в суд передано дело о мошенничестве в отношении бывшего заместителя начальника ИК № 12 в Нижнем Тагиле. По версии следствия, обвиняемый в сговоре с начальником колонии и предпринимателем подделал документы на поставку электронных плат для сварочных аппаратов, которые позднее списывались. Также при сдаче металлолома из собственности колонии, учитывался не весь объем металла. Часть средств подсудимый получил на банковскую карту. Общая сумма ущерба составила 2,4 миллиона рублей.