В Екатеринбурге установили часы обратного отсчета до Универсиады-2023

В Екатеринбурге установили часы обратного отсчета до Универсиады-2023

Сегодня, 10:40ОбществоPhoto: 66.RU
В Екатеринбурге на Плотинке установили часы обратного отсчета до начала Универсиады-2023, сообщает 66.RU.

Они похожи на латинскую букву U, только в стиле конструктивизма. Организаторы держат дизайн часов в секрете, поэтому их устанавливали ночью, а затем закрыли временным треугольным ограждением.

На каждой его грани расположена работа уличных художников из Екатеринбурга.

Наталья Пастухова изобразила граффити об уральской идентичности и спорте. Никита Руфас разложил на элементы логотип Универсиады и добавил внутрь фирменную каллиграфию.Сергей Лаушкин для инсталляции изобразил зрителей, сидящих на ступенях.

Часы будут запущены 11 ноября, за 1000 дней до начала Универсиады. Тогда же организаторы представят талисманы студенческих игр.

Напомним, в 2023 году в Екатеринбурге пройдут международные летние студенческие игры. На их подготовку потратят 87 миллиардов рублей, более 55 миллиардов из них уйдет на строительство спортивных объектов.

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